Ердоган: Израел се противопоставя дори на най-малката перспектива за мир

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Турският президент Реджеп Ердоган заяви днес, че е започнал по-чувствителен етап в региона. Посочи, че Израел се противопоставя дори на най-малката перспектива за мир, съобщи Анадолската агенция за БТА.

„Знаем, че Израел не може да толерира дори и най-малката възможност за мир“, каза Ердоган пред групата на неговата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) в турския парламент.

За последните събития в региона Ердоган заяви, че изявленията на израелски политици през последните 10 дни показват, че „вместо държава, водена от разума, сме изправени пред група радикали, които са излезли от контрол“.

„Ситуацията е толкова сериозна, че всички се обвиняват взаимно, че са убили по-малко хора и са пролели по-малко кръв“, каза той.

Ердоган заяви, че някои групи в Израел не искат оръжията в региона да замлъкнат и се опитват да подкопаят неотдавнашно споразумение, постигнато чрез големи дипломатически усилия.

Той нарече Израел „мрежа за кланета, която превърна терора и окупацията в държавна политика“ и заяви, че Израел е направил всичко, за да подкопае „трудно постигнатото съгласие“ чрез усилията на всички страни през последните 10 дни.

Той добави, че отговорната част от света ще продължи тези усилия, докато не постигне целите си.

„Ако в нашия регион настъпи мир, той ще дойде въпреки Израел. Ако в нашия регион има спокойствие, то ще бъде въпреки провокациите на Израел“, каза Ердоган.

„Каквото и да прави тази мрежа за кланета, тя няма да може да попречи на мира, справедливостта, стабилността и просперитета да се възцарят в нашия регион.“

Ердоган заяви, че Турция ще продължи да подкрепя дипломатическите усилия за оползотворяване на всяка възможност за мир.

„Като Турция, ние няма да се поколебаем да направим каквото е по силите ни, за да гарантираме, че дори и най-малкият шанс за мир ще бъде използван“, каза той.

Той добави, че Анкара ще продължи да подкрепя усилията, насочени към постигане на трайно разрешаване на кризата, свързана с Иран, през предстоящия период.

САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство на 18 юни и започнаха преговори в неделя в Швейцария с посредничеството на Пакистан и Катар, за да постигнат споразумение за прекратяване на войната, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран на 28 февруари.

Израел продължава офанзивата си срещу Ливан въпреки меморандума за разбирателство между САЩ и Иран, който призовава за спиране на бойните действия на всички фронтове, включително в Ливан.