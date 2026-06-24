Очаква се Ердоган и Тръмп да се срещнат в Анкара на срещата на върха на НАТО

Президентът на Турция Реджеп Ердоган и американският президент Доналд Тръмп най-вероятно ще се срещнат на четири очи. Това ще се случи, когато Тръмп пристигне в Анкара за срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли, на която тази година Турция е домакин. Това стана ясно от изказване на Ердоган в отговор на въпрос след днешното заседание на парламентарната група на управляващата Партия на справедливостта и развитието, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Дали Доналд Тръмп ще присъства на срещата на върха на НАТО в Анкара беше сред въпросите, свързани със събитието, с най-дълго чакан отговор. Новината, че той ще дойде в Турция, беше потвърдена от държавния секретар на САЩ Марко Рубио в началото на юни. Няколко дни по-късно турският външен министър Хакан Фидан коментира, че това е факт благодарение на усилията на Турция и нейния президент Реджеп Тайип Ердоган.

Екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп ще бъде най-многобройният на срещата на върха на НАТО в Анкара. Заедно с него се очаква в турската столица да пристигне делегация от около 1400 души, състояща се от политици, дипломати, военни представители и служители на Централното разузнавателно управление (ЦРУ).

Очаква се за срещата да пристигнат близо 100 делегации от различни държави и организации.