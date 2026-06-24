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Предупредиха авиокомпаниите да продължат да избягват въздушното пространство на Иран, Ирак и Ливан

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СНИМКА: Pixabay

Авиокомпаниите трябва да продължат да избягват въздушното пространство на Иран, Ирак и Ливан и да останат предпазливи при операциите си в региона въпреки рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран. Това съобщи днес Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (EASA), удължавайки предупреждението си за полети в региона до 1 юли, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.  Причината за това е, че е възможна евентуална нова ескалация на напрежението. 

Краткосрочни нарушения на примирието между САЩ и Иран остават възможни, по-специално в рамките на и около Ормузкия проток и въздушното пространство в региона, посочи европейската агенция.

Авиационният регулатор също така обърна внимание и на крехкото примирие между Израел и „Хизбула“, което оставя възможност за военни действия, засягащи въздушното пространство на Ливан.

Според Агенцията за авиационна безопасност на ЕС всички превозвачи трябва да проявяват предпазливост и да отчитат потенциалните рискове, когато извършват полети във въздушното пространство на Бахрейн, Кувейт, Израел, Йордания, Катар, Оман, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия.

СНИМКА: Pixabay

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