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Рим отрича да са използвани US бази в Италия при войната срещу Иран

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Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Италия днес отхвърли изявленията на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че стотици американски самолети са излетели от американски бази в Италия, за да подкрепят военни операции срещу Иран. Обявиха, че Рим е разрешил само технически и логистични полети, информира Ройтерс, цитирана от БТА. 

В интервю за телевизия "Фокс Нюз" Рюте посочи Италия като пример за европейска подкрепа за САЩ. Той посочи, че 500 самолета на САЩ са излетели от американски бази в Италия "в подкрепа на "Eпична ярост" – името, с което Вашингтон нарича войната, която започна заедно с Израел.

Изявленията му предизвикаха политически скандал в Италия, където правителството на премиера Джорджа Мелони многократно е заявявало, че не е разрешило използването на италианска територия за директни военни действия срещу Иран, пише БТА. 

В изявление министърът на отбраната Гуидо Крозето заяви, че Италия е действала в пълно съответствие с конституцията си, международните договори и споразуменията, регулиращи съюзническите бази на нейна територия.

"Както вече беше изяснено в парламента, правителството е разрешило изключително технически и логистични, некинетични дейности", заяви министърът, като добави, че Италия е отхвърлила искания, които са излизали извън тези граници.

Крозето изрази изненада, че Рюте, който "няма нищо общо с операция "Епична ярост"", е дал обяснение, което предава "напълно подвеждащо послание", като е объркал разрешените полети за подкрепа с операции, свързани с бойни действия.

В Италия се намират около 120 военни съоръжения на САЩ, включително морската авиационна база "Сигонела" в Сицилия и въздушната база "Авиано" в северна Италия.

Лидери на опозицията в Италия се възползваха от коментарите на Рюте, изисквайки нови обяснения от правителството. Никола Фратояни от "Съюз Зелени Левица" заяви, че или правителството е подвело депутатите, или Рюте "е претърпял топлинен удар".

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