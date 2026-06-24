Украйна остави Крим без ток, вода и гориво, Путин готов за преговори (Обзор)

Киев се закани да превърне полуострова в остров

Без ток, вода, гориво и с повредена стратегическа инфраструктура. Това е настоящата ситуация в незаконно анексирания от Русия Крим, след като Украйна преди седмици започна една от най-мащабните си военни кампании за изолирането на полуострова.

Крим, който открай време носи идеализирания образ на земя на младежки лагери и курорти от съветската епоха, се превърна в ценна придобивка на руския президент Владимир Путин. Полуостровът e не само символ на неговата визия за Русия, възвърнала статута си на суперсила, но и ключов логистичен център за военните операции на Кремъл в Югоизточна Украйна.

През последните седмици Киев почна да установява блокада над Крим, като използва флот от дронове, за да унищожава пътища и друга инфраструктура, която Москва ползва за транспортиране на войски към фронта.

Украинските дронове нанесоха удари и по жп мостове, контролно-пропускателни пунктове и заводи за преработка на нефт, което доведе до сериозен недостиг на гориво на полуострова. Непосредствено след атаката по петролната база в търговското пристанище на град Керч, както и по тази на пристанище “Кавказ”, руските власти в Крим бяха принудени на 21 юни да въведат ново ограничение за продажба на бензин. Според него

гориво може да се купува само от служители на администрацията,

но не и от цивилното население.

Едва ден по-късно се извиха опашки от стотици коли, които искаха да напуснат Крим. В социалните мрежи много руснаци се оплакаха от ситуацията на полуострова: “Няма ток, няма вода, няма нищо! Едни глупаци започнаха войната, други я подкрепят и продължават да го правят”, “Това е пълен ужас! Защо изобщо съм тук, искам да се върна в Москва”.

Наред с недостига на гориво Русия забрани и да се водят деца на почивка в Крим до 1 септември. Тази забрана засегна най-емблематичния детски лагер от времето на СССР - “Артек” в Южен Крим, който правителството на Путин използва като символ на държавен престиж. Обектът беше принуден да отмени летните си сесии и да евакуира децата.

Украинските атаки продължават с пълна сила, като в сряда стана ясно, че Севастопол - най-големият град в Крим и дом на около половин милион души, е останал без ток. От украинската армия съобщиха, че нейни дронове са поразили главната електрическа подстанция на града.

Севастополският губернатор Михаил Развожаев осъди остро атаките: “Врагът отново нанася подъл удар, опитва се да ни лиши от нормалните ни условия за живот и да всее паника”. Очакваше се някои райони на града да останат без ток до края на деня, а в същото време бяха въведени и мерки за пестене на енергия. Жителите бяха призовани да изключат климатиците си.

От редица части на полуострова имаше съобщения за недостиг на вода, а в същото време властите въведоха ограничения за това какво количество продукти може да се купува от магазините, тъй като

на места рафтовете бяха празни

заради паническо пазаруване. Твърди се, че един от продуктите със сериозен дефицит е захарта.

Едва ден преди атаката по Севастопол Киев обяви, че е унищожил жизненоважния жп мост над Севернокримския канал. Досега той се ползваше за превоз на товари, ресурси и военни доставки през Керченския проток между Крим и континенталната част на Русия.

“В близко бъдеще Крим ще се превърне в остров”, заяви военният министър на Украйна Михайло Фьодоров.

С атаките по Крим украинците искат и да принудят Путин да преговаря, като в сряда той обяви, че е готов да го направи, но “на базата на Истанбулските споразумения”. Преговорите в Турция се проведоха няколко месеца след началото на войната. Те доведоха до проект на мирно споразумение, в което Украйна се отказва от бъдещо членство в НАТО и се съгласява да ограничи размера на армията си в замяна на гаранции за сигурност. В документа обаче се посочва, че Крим остава руски, а съдбата на окупирания Донбас щяла да се реши при бъдещи разговори между украинския президент Володимир Зеленски и Путин.