Бактерия "човекоядец" заплашва да плъзне по европейските плажове

Няколко крайбрежни ивици в Испания вече са затворени, Средиземноморието е най-уязвимо

Туристическият сектор в Европа е обезпокоен от бактерия “човекоядец”, която може да плъзне из Средиземноморието вследствие на климатичните промени.

Става дума за месоядна бактерия от рода вибриони, която живее в морски и солени води, особено в райони, където реките се вливат в морето. Според Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) “вибрионите са водни бактерии, които може да се открият в морските дарове”, а някои щамове могат да причинят редица заболявания - от гастроентерит до тежки и дори фатални инфекции. Заради разпространението на бактериите, причинено от глобалното затопляне, вече беше съобщено за няколко затворени плажа в Испания. “Средиземноморието ни показва какво означава един по-топъл свят”, коментира пред “Евронюз” Хатим Азнагуе, анализатор в Съюза за Средиземноморието.

Част от вибрионните бактерии в Европа са Vibrio vulnificus (бактерията “човекоядец”), Vibrio parahaemolyticus (причинител на хранително отравяне) и някои варианти на Vibrio cholerae (отговорна за холерата).

“Човекоядната бактерия е близка роднина на тази, която причинява холера, въпреки че двата микроорганизма водят до много различни заболявания”, обясняват от Глобалния алианс за ваксини и имунизации (Gavi). Експерти посочват, че при тежки случаи инфекцията може да предизвика некротизиращ фасциит, при който тъканта около раната се разгражда бързо. Бактерията може също да попадне в кръвта, причинявайки сепсис, а в някои случаи се стига до ампутация на засегнатия крайник.

От Европейския център за превенция и контрол на заболяванията предупредиха за повишен риск от вибриозни инфекции през летния сезон, особено по време на горещи вълни, каквито и в момента преживява част от Европа. Основната превенция срещу бактерията е да се избягва яденето на сурови или полусурови морски дарове, както и да не се влиза във водата с открити рани и нови татуировки.

Доклад на EFSA предупреждава, че “разпространението на вибрионни бактерии в морските дарове се очаква да се увеличи както в световен мащаб, така и в Европа поради изменението на климата”. Наред с риск за здравето бактерията вероятно ще удари по туризма не само в Средиземноморския регион, но и в други части на Европа.

