Синът на норвежката принцеса обжалва присъдите по делото за изнасилване

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29-годишният син на норвежката принцеса Мете-Марит Мариус Борг Хойби официално е обжалвал съдебното решение, постановено срещу него миналата седмица. Това съобщи неговият адвокат пред норвежката информационна агенция Ен Те Бе, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Съд в Осло осъди Хойби на 4 години затвор за 34 престъпления. Той обжалва присъдите си по две обвинения в изнасилване, както и присъда, свързана с насилие по време на връзката му с бившата му приятелка.

Хойби беше обвинен в четири случая на изнасилване, но беше осъден само по два от тях, съобщи БТА.

Според норвежки медии апелативният процес може да се състои едва през 1017 г..

Хойби е задържан от началото на февруари. Той искаше да бъде освободен, позовавайки се на тежкото белодробно заболяване на майка си, принцеса Мете-Марит. Последната му молба беше подадена веднага след присъдата от миналата седмица, но съдът я отхвърли.

Адвокатът му заяви днес пред вестник "Афтенпост", че Хойби няма да обжалва това решение и е приел, че ще остане в ареста до приключването на по-нататъшните съдебни процедури.