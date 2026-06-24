Командващият US армията в Европа и Африка, който се изтегли последен от Кабул, подава оставка

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Крис Донахю - най-висшият генерал от въоръжените сили на Доналд Тръмп внезапно подаде оставка. Това се случи, след като Пийт Хегсет предприе мерки за прочистване на висшите редици в Пентагона, отстранявайки висши офицери без да дава подробни обяснения.

56-годишният генерал Донахю ще се оттегли от поста си на ръководител на операциите на американската армия в Европа и Африка, като се очаква оттеглянето му да бъде обявено още в сряда, съобщава "Дейли мейл".

Донахю е отличен с ордени офицер, който е командвал елитната „Делта Форс" на армията и има натрупан двадесетгодишен боен опит. Отдавна се счита в армията за един от най-добрите ѝ лидери и потенциален бъдещ началник на генералния щаб.

Като командир на 82-ра въздушнодесантна дивизия по време на изтеглянето на САЩ от Афганистан през 2021 г., Донахю беше последният американски военен, напуснал страната, запечатан във вече прочутата снимка с нощно виждане, докато се качваше на борда на C-17. After 34 years of service, four-star General Chris Donahue submitted his retirement papers this week. He has led at numerous special operations commands, including 1st SFOD-D (Delta Force) and JSOC.



In the left photo, he's famously pictured boarding a C-17 at Hamid Karzai… pic.twitter.com/JkmOOd5HKk — Special Ops Magazine (@specialopsmag) June 24, 2026

Оставката му идва в момент, когато Хегсет се готвеше да понижи Донахю, съобщи източник пред ABC News. Преминаването от четиризвездна към тризвездна длъжност лишава командването от най-високото военно звание, което е знак за намален престиж и авторитет.

Офицерите с четири звезди могат да заемат само длъжности, предназначени за това звание, така че когато няма такава командна длъжност, ранното пенсиониране често е единственият останал вариант.

Според информациите тази мярка е част от по-широкия план на Хегсет за отстраняване и прочистване на висши длъжностни лица в Пентагона.