Командващият US армията в Европа и Африка, който се изтегли последен от Кабул, подава оставка

Крис Донахю - най-висшият генерал от въоръжените сили на Доналд Тръмп внезапно подаде оставка. Това се случи, след като Пийт Хегсет предприе мерки за прочистване на висшите редици в Пентагона, отстранявайки висши офицери без да дава подробни обяснения.
56-годишният генерал Донахю ще се оттегли от поста си на ръководител на операциите на американската армия в Европа и Африка, като се очаква оттеглянето му да бъде обявено още в сряда, съобщава "Дейли мейл".
Донахю е отличен с ордени офицер, който е командвал елитната „Делта Форс" на армията и има натрупан двадесетгодишен боен опит. Отдавна се счита в армията за един от най-добрите ѝ лидери и потенциален бъдещ началник на генералния щаб.
Като командир на 82-ра въздушнодесантна дивизия по време на изтеглянето на САЩ от Афганистан през 2021 г., Донахю беше последният американски военен, напуснал страната, запечатан във вече прочутата снимка с нощно виждане, докато се качваше на борда на C-17.
Оставката му идва в момент, когато Хегсет се готвеше да понижи Донахю, съобщи източник пред ABC News. Преминаването от четиризвездна към тризвездна длъжност лишава командването от най-високото военно звание, което е знак за намален престиж и авторитет.
Офицерите с четири звезди могат да заемат само длъжности, предназначени за това звание, така че когато няма такава командна длъжност, ранното пенсиониране често е единственият останал вариант.
Според информациите тази мярка е част от по-широкия план на Хегсет за отстраняване и прочистване на висши длъжностни лица в Пентагона.