Външно: Не сме разпространявали нота за посещението на семейството на Мицкоски у нас

Министерството на външните работи (МВнР) заяви, че не е разпространявало дипломатическа нота или друга официална кореспонденция, свързана с посещението в България на членове на семейството на официален представител на друга държава. Това пишат от МнВР в своя позиция, свързана с публичното оповестяване на дипломатическа нота, съдържаща информация за семейството на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, което е пътувало до курорта Пампорово.

От ведомството уточняват, че информацията, която се разпространява в публичното пространство през последните дни, се отнася до вербална нота от 6 януари 2026 г. и касае отдавна отминали събития. Според МВнР към момента тези данни не могат да бъдат основание за заключения за непосредствена заплаха за сигурността на граждани на България или на други държави, съобщава bTV.

„МВнР отдава изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и спазва стриктно установените международни правила и практики в тази област", посочват още от министерството.

Темата предизвика реакция и от Северна Македония, където посланикът на България е бил извикан във външното министерство в Скопие.

Министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски определи случая като „абсолютно неприемлив" и настоя за извинение и бърза реакция от българските институции. По думите му е необичайно подобна дипломатическа информация да бъде оповестявана публично, особено когато става дума за частни пътувания на семейства на високопоставени лица.

Скандалът около предполагаема дипломатическа нота между България и Северна Македония ескалира след публикация в социалните мрежи, която предизвика политически реакции в Скопие и София и доведе до напрежение.

В основата на случая стои снимка на документ, разпространена във фейсбук група, в която се твърди, че е публикувана нота от посолството на Северна Македония в България.

Според съдържанието ѝ, се е искало осигуряване на транспортен коридор, а при възможност и полицейски ескорт за съпругата и малкия син на Християн Мицкоски по време на тяхно пътуване до Пампорово в началото на годината. В документа са били посочени и подробности за маршрута, времето на преминаване на границата, както и данни за придружаващи лица, автомобили, комуникационно оборудване и оръжия.

Мицкоски определи случая като „прецедент в дипломацията" и пример за недопустимо изтичане на чувствителни данни. Той добави, че сигналите от българска страна „не са оптимистични" и че процесът на нормализиране на диалога се усложнява.

Мицкоски каза още че вече е информирал партньорите от НАТО за случая, като според него по този начин е била „застрашена сигурността на семейството му".