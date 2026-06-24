Антикорупционната комисия в Скопие проверява данните за имуществото на Игор Янушев

Държавната комисия за предотвратяване на корупция в Северна Македония проверява данните за имуществото на генералния секретар на правителството в Скопие Игор Янушев. След установяване на фактическата обстановка ще бъде взето решение, което ще бъде публично обявено, съобщават от антикорупционната комисия в Северна Македония за сайта "Свободен печат".

Интересът на медиите в Северна Македония към имуществото на Янушев е предизвикано от публикации в български медии, според които той притежава фирма в България, а темата беше подета от опозиционния СДСМ, от където поискаха проверка на декларираното от Янушев имущество.

„Според публично достъпни данни антикорупционната комисия проверява имуществото на Игор Янушев от 2024 г., а сега казват, че имат ограничени механизми за проверка на имущество в чужда държава и все още не са решили дали ще поискат нотариално заверено изявление от Янушев, или ще проверят информацията по друг начин”, пише изданието, от където припомнят, че проверката е започнала след несъответствие в посоченото от Янушев, че през 2023 г. е придобил апартамент от 165 кв.м. в община Център в Скопие на стойност около 325 хиляди евро, а първоначално в анкетните му листове е било записано, че става въпрос за строителен парцел.

„След това правителството информира, че това е дарение от родителите на Янушев, а той написа в профила си във Фейсбук, че първоначално е имало грешка във въпросника”, пише изданието.

В изявление пред „Свободен печат“ от правителството твърдят, че Янушев никога не е кандидатствал за българско гражданство, както казват от СДСМ, отрицателен отговор има и на въпроса дали той е получавал доходи от компания в България.

„Всички инсинуации в тази посока са напълно неверни и представляват пореден пример за политиката на дезинформация, която СДСМ практикува, откакто е в опозиция. Но ако вече е повдигат въпросът за фирми, регистрирани в съседни държави, тогава очакваме да поискате позиция от СДСМ и Венко Филипче за неговите бизнес субекти, регистрирани в Петрич на ул. „Гоце Делчев“ 12 и за естеството на тяхната дейност, какво правят, както и източниците на доходи, които генерират”, се казва в отговора до изданието от правителството.

„Според данните, които могат да бъдат намерени в българския Централен регистър, който е отворен за обществеността, името Игор Янушев присъства като един от собствениците на фирмата "Флугбан Транс" със седалище в Кюстендил. Фирмата е регистрирана през 2015 г. за няколко дейности. Освен Янушев, собственици на фирмата са Сашо Апостоловски и Кире Гешоски, който от своя страна има няколко фирми в България”, пише "Свободен печат".