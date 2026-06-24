Израел Кац: Не е постъпвало искане от страна на САЩ за изтегляне на Израел от Ливан

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че САЩ не са отправяли искане към Израел да изтегли войските си от Южен Ливан – условие, което според него е било поставено от Техеран в преговорите му с Вашингтон, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Ние обявихме, че във всички случаи няма да се оттеглим и към момента, а това е дипломатически успех, няма постъпило никакво искане от страна на САЩ Израел да се оттегли от Ливан", каза Кац по време на интервю в рамките на конгрес на местни лидери в Тел Авив.

"Ясно го посочихме – премиерът (Бенямин Нетаняху) пред президента (Доналд Тръмп), а аз пред (Пийт) Хегсет, министъра на отбраната, че ние сме там, за да защитим жителите на северната част“ на Израел, добави израелският министър, запитан за евентуално изтегляне в случай на хипотетично искане от страна на САЩ.