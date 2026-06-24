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Израел Кац: Не е постъпвало искане от страна на САЩ за изтегляне на Израел от Ливан

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Израел Кац Снимка: Екс/ @Israel_katz

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че САЩ не са отправяли искане към Израел да изтегли войските си от Южен Ливан – условие, което според него е било поставено от Техеран в преговорите му с Вашингтон, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

"Ние обявихме, че във всички случаи няма да се оттеглим и към момента, а това е дипломатически успех, няма постъпило никакво искане от страна на САЩ Израел да се оттегли от Ливан", каза Кац по време на интервю в рамките на конгрес на местни лидери в Тел Авив.

"Ясно го посочихме – премиерът (Бенямин Нетаняху) пред президента (Доналд Тръмп), а аз пред (Пийт) Хегсет, министъра на отбраната, че ние сме там, за да защитим жителите на северната част“ на Израел, добави израелският министър, запитан за евентуално изтегляне в случай на хипотетично искане от страна на САЩ.

Израел Кац Снимка: Екс/ @Israel_katz

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