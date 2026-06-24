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Земетресение с 5,6 по Рихтер разтърси Калифорния

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Земетресение СНИМКА: Pixabay

Земетресение с магнитуд 5,6 разтърси окръг Мендосино в Северна Калифорния, съобщи Геоложката служба на САЩ, цитирана от Ройтерс. 

По данни на Службата то е регистрирано на около 11 километра северно от Редуд Вали и е било на дълбочина 8,1 километра.

Засега няма данни за нанесени щети, а очевидци в района на Санфранциския залив, разположен на около 240 километра южно от окръг Мендосино, разказаха, че не са усетили труса, пише БТА. 

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм е бил информиран за земетресението, съобщи неговият кабинет в публикация в социалната мрежа Екс и допълни, че координира действията си със службите за извънредни ситуации и прави оглед за евентуални последици и щети.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

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