Танкери с 35 млн. барела петрол преминаха през Ормузкия проток след сделката САЩ–Иран

Най-малко 20 петролни танкера, превозващи общо около 35 млн. барела суров петрол, са напуснали Персийския залив през Ормузкия проток след постигнатото споразумение между САЩ и Иран за отваряне на морския коридор. Това сочат данни на платформата за проследяване на корабния трафик „Кплер" (Kpler), цитирани от Си Ен Би Си.

Според анализатори на „Кплер" става дума за кораби с неустановен произход, като част от тях са били натоварени още в края на април. Те са изнесли общо около 51 млн. барела през месеца, а транспондерите им са били изключени, което предполага, че реалните обеми може да са дори по-високи.

Ирански танкери, превозващи около 21 млн. барела, също са преминали през протока през юни, допълват данните на анализаторите. Междувременно американските военноморски сили са вдигнали блокадата на иранските пристанища на 18 юни, а по-късно Министерството на финансите на САЩ е отменило санкциите върху продажбите на ирански петрол до август.

Общият износ на петрол през Ормузкия проток се е увеличил до около 4,8 млн. барела дневно след споразумението между Вашингтон и Техеран, показват още данните на платформата. Въпреки това обемите остават значително под предвоенните нива от около 15 млн. барела дневно, въпреки че през юни те достигат най-високото си ниво от началото на конфликта между САЩ и Израел срещу Иран, който започна в края на февруари, пише БТА.

Ръстът в износа се случва на фона на понижаване на оценката за риска при преминаване през Ормузкия проток до „умерен" от Съвместния център за морска информация (JMIC), координиран от съюзнически военноморски сили в Близкия изток и базиран в Бахрейн.

Центърът, който е ръководена от САЩ организация за морска сигурност, координира действията между военноморските сили и търговските кораби в региона.

„Атака е възможна, но не и вероятна, а общият риск е намалял след прилагането на меморандума между САЩ и Иран", се посочва в последния бюлетин на центъра.

Още на 4 юни Международната агенция по мореплаване (IMO) към ООН е оценила ситуацията със сигурността като „критична" – най-високото ниво на заплаха. Впоследствие агенцията съобщава, че подготвя план за евакуация на над 11 000 моряци, блокирани в Персийския залив, като мярката е подкрепена от Иран, Оман, САЩ и други държави в региона.

„Осигурихме необходимите гаранции за безопасност и напълно проверихме условията за безопасно плаване", заяви генералният секретар на агенцията Арсенио Домингес.