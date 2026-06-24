ЕС планира мисия за подкрепа на армията в Ливан

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Европейският съюз (ЕС) планира военна и гражданска мисия за подкрепа на въоръжените сили и полицията в Ливан. Целта е да помогне на централната власт в Бейрут да разшири държавния контрол върху цялата си територия, предаде ДПА, като се позова на видян от агенцията документ.

Предложението, изготвено от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), предвижда мисия с продължителност най-малко три години за подобряване на оперативните способности и готовността на силите за сигурност на Ливан чрез консултации, обучение и изграждане на капацитет.

Части от Ливан остават под контрола на подкрепяната от Иран групировка "Хизбула". Атаките на шиитското движение срещу Израел наскоропредизвикаха нова израелска военна офанзива в Ливан.

Въпреки че ливанското правителство многократно е обещавало да разоръжи "Хизбула", то не успява да изпълни тази задача. Израел заяви, че няма да изтегли войските си от Южен Ливан, докато разоръжаването не стане факт.

Размерът и съставът на предложената мисия на ЕС ще бъдат определени по време на последващото оперативно планиране, информира БТА.

Общият брой на участниците в мисията също ще зависи от подкрепата на ливанските власти. Все още не са предоставени разчети за разходите.

Предложението трябва да бъде разгледано през следващите седмици от посланиците на държавите членки на ЕС, отговарящи за въпросите на сигурността в Брюксел.

Ако бъде одобрено, външните министри от блока биха могли официално да сформират мисията през есента на тази година.

Настоящата мисия на ООН за поддържане на мира в Ливан (ЮНИФИЛ) трябва да приключи в края на годината.

Германският министър на отбраната Борис Писториус наскоро изрази готовност да проучи алтернативни форми на подкрепа. Изграждането на добре подготвени ливански въоръжени сили ще остане от решаващо значение за стабилизирането на Ливан, заяви той пред германския парламент през май.

През август 2025 г. Съветът за сигурност на ООН взе решение да прекрати цялата мисия на ЮНИФИЛ. Силите бяха създадени през 1978 г. с цел наблюдение на граничната зона между Израел и Ливан. След изтеглянето им се очаква ливанската армия да поеме отговорността за сигурността в района.