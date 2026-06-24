Рубио увери съюзниците в Персийския залив: Няма да жертваме сигурността ви за сделка с Иран

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Американският държавен секретар Марко Рубио увери, че САЩ няма да предприемат действия, които биха застрашили сигурността на техните съюзници в Персийския залив в рамките на преговорите с Иран, предадоха Ройтерс и БТА.

„Няма да направим нищо, което би подкопало сигурността на нашите съюзници, на нашите дългогодишни съюзници в региона", заяви Рубио пред журналисти в столицата на Кувейт.

Държавният секретар е на обиколка в три държави от Залива – Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн. Целта на визитата е да успокои американските партньори, които смятат, че подготвяното мирно споразумение с Техеран може да бъде прекалено благоприятно за Иран – страна, която влезе във военен конфликт със САЩ и Израел.

След среща с президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед ал Нахян по-рано днес, Рубио проведе разговори и с ръководството на Кувейт, след което отпътува за Бахрейн.

„Ще координираме изцяло действията си с нашите партньори в Залива. Ето защо предприемаме тези посещения и затова сме тук", подчерта американският държавен секретар.

По думите му на 29 или 30 юни в Швейцария е предвидена техническа среща между представители на САЩ и Иран. Преди разговорите със страните от Съвета за сътрудничество в Залива Рубио заяви, че Вашингтон иска да обсъди с партньорите си всяко решение, свързано с преговорите с Техеран, отбелязва Франс прес.

„Ако Иран иска да постигне добра и реална сделка, САЩ са готови за това. Ако не, президентът разполага и с други възможности", предупреди Рубио.

По темата за Ормузкия проток американският държавен секретар подчерта, че нито една друга държава освен Иран не подкрепя идеята за въвеждане на такси за преминаване през стратегическия морски път.