САЩ посредничат за предаване на територии от Израел на Ливан

Ливан и Израел обсъждат предложение, което предвижда територии, контролирани в момента от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), да бъдат предадени на ливанската армия. САЩ участва в преговорите като посредник. Това съобщиха представители на двете страни, цитирани от Ройтерс.

Преговорите между Израел и Ливан във Вашингтон продължават, въпреки опитите на Иран да постави въпросите, свързани с Ливан, сред основните теми в диалога си със САЩ, отбелязва БТА.

Ливанската страна заяви, че основен приоритет в разговорите е пълното изтегляне на израелските сили от ливанска територия. Според ливански представител обсъжданията са фокусирани върху определянето на конкретен график за изтеглянето на ЦАХАЛ, а окончателният план се очаква да бъде оповестен след приключването на преговорите в четвъртък.

Постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон заяви пред журналисти, че Израел е готов да предаде част от контролираните територии на ливанската армия, макар засега да не е ясно какъв ще бъде техният размер.

„В крайна сметка искаме да се изтеглим обратно към река Литани, за да позволим на ливанската армия да заеме тези позиции", каза Данон. Река Литани се намира на около 30 километра северно от границата с Израел.

Израелски представители уточниха, че военнослужещите от ливанската армия, които ще участват в изпълнението на предложения от САЩ план, ще бъдат проверявани и обучавани, за да се гарантира, че нямат връзки с групировката „Хизбула". В същото време Израел възнамерява да запази военно присъствие в буферната зона по границата.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви вчера, че докато е на поста, Израел ще запази своята „буферна зона" в Южен Ливан.

В меморандума за разбирателство със САЩ Техеран е включил и клауза за прекратяване на военните действия по всички фронтове, включително в Ливан.