Нетаняху даде показанията по делото за корупция срещу него

Израелският премиер Бенямин Нетаняху приключи даването на показания по делото за корупция срещу него, съобщи днес пред Франс прес говорителка на министерството на правосъдието на Израел.

Краят на този етап от процеса идва в момент, в който правителството на Нетаняху е разтърсено от споразумението между Иран и САЩ, което се тълкува като изключително вредно за интересите на страната.

След приключването на кръстосания разпит, проведен от адвоката му днес, израелският премиер отправи остри нападки срещу прокурорите, заявявайки, че е преживял "адски години", съобщиха израелските медии, пише БТА.

От декември 2024 г. израелският лидер, който обяви, че ще се кандидатира на парламентарните избори, предвидени да бъдат произведени до края на годината, е дал показания на 98 съдебни заседания, много от които бяха съкратени или отложени по искане на защитата му, поради правителствените му задължения или здравословни проблеми.

От 2019 г. срещу него се води съдебно преследване по три дела, в които той отрича всякаква вина: по две от тях е обвинен, че е договарял благоприятно отразяване в израелските медии, а по третото – че е приел подаръци на стойност над 260 000 долара от милиардери в замяна на политически услуги. Нетаняху отдавна твърди, че е жертва на "политическо преследване".

В края на ноември той официално поиска президентско помилване, подкрепен от американския президент Доналд Тръмп, който поиска подобен жест от своя израелски колега Ицхак Херцог. Последният продължава да проучва въпроса.

Нетаняху, който е управлявал страната по-дълго от всеки друг израелски премиер, е първият, срещу когото се води съдебен процес за корупция по време на мандата му.

Социологическите проучвания обаче показват, че той изпитва затруднения. Според проведено неотдавна проучване на Еврейския университет в Йерусалим над 92 процента от израелците смятат, че Иран е спечелил войната, обявена срещу него от Израел и САЩ, а подкрепата за премиера е спаднала от 40,5 процента в началото на март до 29,4 процента през юни.

Общественото недоволство срещу пропуските в сигурността, довели до кървавата атака на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., също продължава да тегне върху публичния му образ.