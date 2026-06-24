Европейските лидери на Е-5 се събраха в Берлин

Лидерите на европейския формат Е-5 се събраха в Берлин по покана на канцлера на Германия Фридрих Мерц, предаде АНСА. Целта на срещата е координация на позициите преди предстоящата среща на върха на НАТО, която ще се проведе в Турция през юли.

Във формата Е-5 влизат Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша. В Берлин присъстват Еманюел Макрон, Киър Стармър, Джорджа Мелони и Доналд Туск, а в дискусиите участва и генералният секретар на НАТО чрез видеоконферентна връзка.

След обсъждания по ключови теми като Украйна, ролята на Европа в евентуално разрешаване на конфликта в Иран и споделянето на отговорностите в рамките на НАТО, лидерите са предвидили и вечеря, отбелязва ДПА.

„Европа трябва да поеме своите отговорности за отбраната и сигурността, като решително продължи по поетия път към по-силен и по-устойчив компонент на Атлантическия алианс. Тази среща ни дава възможност да разгледаме инструментите, с които разполагаме, за да укрепим общата си способност да отговаряме на сложните предизвикателства, които историята ни поставя", заяви италианският премиер Джорджа Мелони, пише БТА.

Тя подчерта още нуждата от укрепване на трансатлантическата връзка като основен стълб на западното единство.

По време на срещата германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Украйна остава силна и европейската подкрепа няма да отслабне.

„Федералното правителство на Германия предлага в качеството си на европейски съюзници в НАТО да поемем към Киев силен финансов ангажимент. Силното послание, адресирано към Русия е следното: Украйна остава силна, подкрепата на Европа не отслабва", каза Мерц.

Той също така отбеляза, че след срещата на Г-7 в Евиан президентът на САЩ Доналд Тръмп е променил позицията си по отношение на Украйна в посока подкрепа за Киев, което според него е довело до по-голямо единство в западния лагер срещу Кремъл.

„По единни сме от когато и да е било на трансатлантическия план и се надяваме, че Москва ще си направи изводите", заяви Мерц. "Време е да започнем преговори за мир", допълни той.

Френският президент Еманюел Макрон също заяви, че позициите на Европа и САЩ за Украйна отново се сближават. „За първи път от 18 месеца ние, членовете на Г-7 подписахме един текст и американците заедно с нас казаха, че подкрепят териториалната цялост и суверенитета на Украйна", подчерта Макрон.

Той призова това единство да бъде затвърдено и на предстоящата среща на върха на НАТО през юли.

Британският премиер в оставка Киър Стармър получи редица похвали от своите колеги в групата Е-5. „Направихте изключително много за една много силна НАТО и за обединена Европа", заяви Мерц.

Макрон го определи като лидер с „добри стратегически решения за Великобритания", като подчерта неговите „достойнство, почтеност и смелост" и добави: „Имахме късмета, че той беше до нас".

Джорджа Мелони също благодари на Стармър за „отличното сътрудничество" и му пожела „всичко най-добро".

Най-емоционална оценка дойде от Доналд Туск, който се определя като англофил и като бивш председател на Европейския съвет. По думите му благодарение на ангажираността на Стармър европейските лидери отново са се превърнали в единна сила и дори са „забравили за Брекзит за известно време".