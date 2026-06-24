Испания отчете най-горещите юнски дни от 1950 г. насам

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Испания отчете най-горещите си юнски дни откакто се води статистика през 1950 г. по време на първата голяма вълна от горещини за годината, съобщи днес националната метеорологична агенция (АЕМЕТ), цитирана от ДПА.

В понеделник и вчера средните температури надхвърлиха 28 градуса по Целзий, което е с около седем градуса повече от всеки друг юнски ден, регистриран през последните десетилетия, заяви говорителят на AEMET Хосе Анхел Нунес, цитиран от испанските медии.

Горещата вълна започна в Испания в неделя, след което се разпространи във Франция, Германия и други части на Западна Европа.

Температурите бяха необичайно високи и на остров Майорка. Рано сутринта в неделя температурите достигнаха 25,6 градуса – най-високата стойност за това време на деня от 1978 г. насам.

Много температурни рекорди бяха счупени в Северна Испания, където екстремната жега е по-рядко явление, отколкото в южната област Андалусия.

В селото Тама в северната област Кантабрия температурите достигнаха 43,7 градуса вчера – най-високата стойност, регистрирана някога там.

Тъй като жителите на Северна Испания като цяло са по-малко свикнали с екстремната жега, властите обявиха червен код за опасно горещо време в няколко района, предупреждавайки за изключителен риск за здравето.

Експертите твърдят, че предизвиканите от човека климатични промени значително са засилили настоящата вълна от горещини, засягаща части от Западна Европа, пише БТА.

Най-високите температури за годината досега в Испания бяха отчетени в понеделник в андалуските градове Андухар и Монторо, където термометрите достигнаха 45,1 градуса.