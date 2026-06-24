Зеленски: Техниката в Беларус, използвана при руски атаки, е спряла да работи

Техническото оборудване в Беларус, използвано от руските военни за насочване на ударни дронове към Западна Украйна, е било деактивирано, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, предадоха Ройтерс и БТА.

По думите му релейните станции за препредаване на сигнали, разположени на беларуска територия и използвани от Русия при насочване на ударите, са спрели да работят от 22 юни. Зеленски уточни в аудиообръщение към журналисти, че не е ясно дали оборудването е било демонтирано или просто изключено, като допълни, че украинската страна продължава да проверява информацията.

„Според информацията, с която разполагам, която ми бе докладвана от главнокомандващия и разузнаването, от 22 юни предавателите на територията на Беларус са спрели работа. Дали беларуските власти са ги демонтирали не зная, но ние работим в тази насока", заяви украинският президент.

Зеленски отправи предупреждение само дни по-рано, че Украйна ще бъде принудена да реагира, ако беларуското ръководство не премахне релейните станции от два гранични региона с Украйна в рамките на една седмица. Той посочи още, че Русия може да се опитва да въвлече Минск по-дълбоко във войната, като напомни, че руските сили са използвали територията на Беларус още в началото на пълномащабната инвазия през 2022 г.

Междувременно Москва предупреди, че ще защитава Беларус при всякаква външна агресия.