7,5 по Рихтер удари Венецуела, властите очакват хиляди жертви (Видео, снимки)

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Очакват се между 10 000 и 100 000 жертви, властите още не са обявили официално броя на загиналите

Две силни земетресения над 7 по Рихтер удариха Венецуела в сряда вечерта местно време.

Първият трус е бил от 7,2 по Рихтер с епицентър на 33 км от Сан Фелипе. Той е бил в 18:04 ч. местно време (1:04 ч. българско време). След 39 секунди е последвал още по-мощен трус от 7,5 с епицентър на 20 км от Морон.

Трусът e усетен много силно в столицата Каракас, където сгради са се срутили, доставките на бензин са прекъснати, а хората викат за помощ изпод развалините.

Американската геоложка служба заяви, че е вероятно да има голям брой жертви и значителни щети, като вероятността за повече от 10 000 загинали след втория основен трус е 44%, а вероятността за повече от 100 000 загинали – 30%. Спасители издирват оцелели под руините във венецуелската столица СНИМКА: Ройтерс Спасители издирват оцелели под руините във венецуелската столица СНИМКА: Ройтерс Спасители издирват оцелели под руините във венецуелската столица СНИМКА: Ройтерс

В района Чакао на столицата две сгради са се срутили напълно, затрупвайки хората вътре. Над 500 души издирват оцелели под руините. Международно летище Майкетия „Симон Боливар" също е засегнато сериозно и е затворено. Видеоклипове в социалните мрежи показват как пътниците се опитват да намерят подслон, докато отломки падат около тях. Влаковете и метрото също са спрени за неопределено време, а часовете за учениците са отменени. 🚨 New terrifying video shows structures collapsing all around in Caracas, Venezuela. #terremoto pic.twitter.com/gn05DxsTCm — Luke Brenner (@TheLukeReport) June 24, 2026 Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026

Президентката на Венецуела Делси Родригез обяви бедствено положение.

Кметът на община Барута в столицата Дарвин Гонзалез съобщи, че трима души са загинали след срутването на две сгради. Градоначалникът увери, че останалите жители на сградата са били спасени.

Над 20 вторични труса са регистрирани след първоначалните мощни земетресения. Най-тежко засегнатите райони са разположени по северното крайбрежие на страната, включително Ла Гуаира, Арагуа, Карабобо и Фалкон.

В момента на земетресенията повечето венецуелци са си били у дома, тъй като на този ден във Венецуела се отбелязва победата при битката при Карабобо през 1821 г., която допринася за осигурването на независимостта на страната от Испания.

САЩ са заявили, че ще изпратят спасителни екипи, както и медицинска и хуманитарна помощ в страната. Страните от Латинска Америка също ще изпратят помощ, съобщи Би Би Си.

Венецуела се намира в сеизмично активна зона, където се срещат две тектонични плочи – Карибската и Южноамериканската.

Според Американската геоложка служба второто и по-силно от двете земетресения днес е възникнало в резултат на „плитък страничен разлом" в близост до границата между тези плочи.

Това се случва, когато разломите или пукнатините между плочите, се придвижват хоризонтално. Трусът възниква, когато това движение се осъществи бързо.