Марк Рюте показа на Тръмп графики с колко страните от НАТО са вдигнали разходите за отбрана

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за пореден път обвини страните от НАТО, че "са предали" САЩ по време на войната срещу Иран.

Това той направи на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който е на посещение в Белия дом.

"Ако на този пост (генерален секретар на НАТО - бел. ред.) беше някои друг, днес дори нямаше да имаме среща, за да бъда честен с вас, защото бяхме разочаровани", каза Тръмп, който след това насочи критиките си към Испания, като същевременно разкритикува Италия, Великобритания, Германия и Франция, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се опита да успокои напрежението при срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом, като използва комбинация от ласкателства и леко противопоставяне, за да изтъкне, че примерите за нежеланието на съюзниците да подкрепят войната на САЩ срещу Иран представляват "единични случаи", предаде Ройтерс.

Рюте е на посещение във Вашингтон, за да се опита да облекчи напрежението около войната с Иран и заплахите на САЩ за изтеглянето на войски от Европа преди ключовата среща на върха на лидерите на НАТО в Анкара през юли.

Тръмп, дългогодишен критик на НАТО, който нарича алианса "хартиен тигър", е ядосан от нежеланието на съюзниците да подкрепят САЩ в конфликта в Близкия изток или да помогнат за отварянето на Ормузкия проток, след като американско-израелската атака срещу Иран на 28 февруари доведе до затварянето на стратегическия морски път.

По време на срещата в Овалния кабинет на Белия дом Рюте използва диаграми на хартиен носител, за да покаже колко са увеличили разходите си за отбраната страните от НАТО, откакто Тръмп за първи път встъпи в длъжност през 2017 г. Той също така заяви, че хиляди американски военни самолети са оперирали от бази в Европа по време на войната, посочвайки това като знак за подкрепа от страна на съюзниците.

"Знам, че е имало единични случаи, от които сте наистина разочаровани, но като цяло вашите европейски съюзници са били до вас", заяви Рюте.

Тръмп изглеждаше до голяма степен неубеден от казаното, въпреки че похвали усилията на Рюте.

"Наистина сте свършили добра работа и мисля, че ако някои друг беше на това място (генерален секретар на НАТО), днес дори нямаше да се срещаме, за да бъде честен с вас, защото бяхме разочаровани. Изобщо не се нуждаехме от помощ по този въпрос", заяви Тръмп.

Една от основните роли на Рюте след втората победа на Тръмп на президентските избори през ноември 2024 г. беше да овладява враждебността на президента към алианса и да предотвратява покачване на напрежението - включително натиска на Тръмп за придобиването на Гренландия - при продължителни кризи.

Напрежението между Вашингтон и НАТО ескалира през последните месеци. След като съюзниците от НАТО отказаха да подкрепят кампанията на Тръмп срещу Иран, която той започна без предварителни консултации, Тръмп открито постави под въпрос дали САЩ трябва да спазват договора за взаимна отбрана на НАТО и заяви, че обмисля да изкара страната алианса.