Окончателно: Консервативният Абелардо де ла Есприеля е президент на Колумбия

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Консервативният аутсайдер Абелардо де ла Есприеля, милионер и ново лице в политиката, ще бъде следващият президент на Колумбия.

Централната избирателна комисия официално го обяви за победител във втория тур на президентските избори.

Бизнесменът и адвокат, чиито начинания включват собствена модна линия, марки вино и ром, както и ресторант, спечели подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп, въпреки че никога преди това не се е кандидатирал за публична длъжност.

Той победи кандидата на колумбийската левица Иван Сепеда с разлика от 1 процентен пункт, или с малко повече от 251 000 гласа, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Любопитен детайл е, че Сепеда, който като дете живее с родителите си в Прага, учи във Философския факултет на Софийския университет през 80-те години на миналия век.

Резултатът на изборите на практика се превърна в осъждане на правителството на тръгващия си от поста Густаво Петро, чиято политика Сепеда беше обещал да продължи, включително до голяма степен неуспешните усилия за установяване на диалог с множество въоръжени групи, действащи на територията на Колумбия.

Изборните власти публикуваха почти пълните резултати от преброяването на гласовете няколко часа след затварянето на избирателните секции в неделя. Петро и Сепеда не признаха тези резултати, като последният заяви, че ще изчака повторното преброяване, за да ги приеме, а вчера призна поражението си.

Още тогава митинги в Богота и в Кали прераснаха в сблъсъци с полицията. Бяха подпалени барикади, а това доведе до разпръсването на тълпата от полицията със сълзотворен газ.