Белият дом ще поиска от Конгреса на САЩ още 87,6 млрд. долара - за войната в Иран и борба с ебола

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп поиска днес от Конгреса на САЩ допълнително финансиране в размер на 87,6 милиарда долара. По-голямата част е предназначено за "спешни нужди", свързани с войната в Иран, както и за справяне с епидемията от ебола в Африка, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Искането, публикувано на уебсайта на Белия дом, включва 67,1 милиарда долара за американските въоръжени сили. Белият дом съобщи, че искането включва 21 милиарда долара за Пентагона за закупуване на боеприпаси, укрепване на индустриалната база на САЩ и подкрепа на критично важни способности.

Финансирането включва също така 500 милиона за фондове за глобална здравна сигурност с цел предотвратяване, откриване и реагиране на епидемията от ебола в Демократична република Конго, Уганда и други държави. "Това финансиране е от решаващо значение за защитата на американците и за спирането на разпространението към САЩ", заяви Белият дом.

В искането се предвиждат 800 милиона долара за международна хуманитарна помощ в подкрепа на мерките срещу епидемията от заболяването в Централна Африка, включително за център за поставянето под карантина в Кения на американци, изложени на заболяването.

При епидемията от редкия щам на вируса, известен като "Бундибуджо", бяха заразени повече от 1000 души в ДР Конго и още 20 в съседна Уганда. Това е най-големият брой регистрирани случаи в рамките на първия месец от която и да било епидемия от болестта досега, отбелязва Ройтерс.

Починалите от началото на сегашната епидемия, която бе обявена през май, са около 270, сочат данни на Световната здравна организация.

В пакета се предвиждат и 11,1 милиарда долара за подпомагане на американските фермери.