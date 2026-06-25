Спасиха жена и петте й деца, държани 10 г. в плен от мъжа й в Пакистан

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Полицията в Пакистан е спасила френска гражданка и петте ѝ деца, държани в плен от съпруга й в продължение на десетилетие.

Петдесет и четири годишната жена, която беше идентифицирана като Силви Ясмина, беше спасена от кирпичен дом в Бара, град в провинция Хайбер Пахтунхва (бившата Северозападна гранична провинция) близо до границата с Афганистан, съобщи окръжният началник на полицията Уакар Ахмад, предаде Асошиейтед прес.

В първоначалното си изявление Ясмина посочи, че е била подложена на физически и психически тормоз и че не е могла да живее свободно, откакто е пристигнала в Пакистан през 2014 г. Децата ѝ никога не са посещавали учебно заведение.

Полицейският началник посочи, че съпругът на Ясмина – Ахмад Хан, е бил арестуван и по случая е започнато разследване.

Ясмина е била спасена, след като един от синовете ѝ успял да излезе от вкъщи и да достигне до местното полицейско управление.

Жената е пожелала да се върне във Франция, а властите поддържат контакт със съответните органи и френското посолство относно евентуалното ѝ репатриране.

Посолството на Франция в Пакистан не коментира новината.

Правозащитничката Шабина Аяз осъди малтретирането на Ясмина и изрази надежда, че френското посолство и пакистанските власти ще окажат на семейството всякаква възможна помощ. По нейните думи този случай трябва да отправи ясен сигнал за тревога към властите и обществото.