Мощно земетресение удари крайбрежието на Япония

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Трус от 6,9 по Рихтер ратърси източното крайбрежия на региона Тохоки в Япония.

Епицентърът е бил край бреговете на префектура Ивате с дълбочина от около 50 км. Японската метеорологична агенция съобщи, че няма опасност от цунами, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Земетресението е засегнало префектура Аомори с интензивност над 6 по японската скала от 0 до 7, при което обикновено "е невъзможно да останеш прав или да се движиш, освен ако не пълзиш".

Трусът разтърси североизточната част на Япония по време на сутрешния час пик, около 7:30 ч. местно време (1:30 българско време). Засега няма информация за ранени или нанесени щети.

Земетресенията са често явление в Япония - една от най-сеизмично активните зони в света. На Япония се пада около една пета от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече.

По същото време две мощни земетресения от над 7 по Рихтер удариха Венецуела. Двата труса от 7,2 и 7,5 са причинили огромни щети и срутени сгради. Транспортът в страната е парализиран, президентката обяви бедствено положение. Властите очакват между 10 000 и 100 000 загинали.