Иранската революционна гвардия: Маршрут през Ормузкия проток извън контрола на Техеран е "неприемлив"

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Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви днес, че безопасното преминаване на плавателни съдове през Ормузкия проток е възможно единствено по маршрути, контролирани от Иран, и че всеки нов коридор, обявен без съгласуване с Техеран, е "неприемлив".

Според КГИР това е риск за сигурността. Гвардията обяви, че ще предприеме действия срещу кораби, които не спазват изискванията в това отношение, поставени от Техеран.

По-рано Оман обяви, че е координирал действията си с Международната морска организация (ММО) за осигуряване на временен морски коридор за кораби, които желаят да преминат през Ормузкия проток. Това бе съобщено от оманската държавна новинарска агенция, цитирана от Ройтерс.

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив.

Най-малко 20 петролни танкера, превозващи общо около 35 млн. барела суров петрол, са напуснали Персийския залив през Ормузкия проток след постигнатото споразумение между САЩ и Иран за отваряне на морския коридор.