Армията на Израел съобщи за две израелски жертви в Южен Ливан и в ивицата Газа при "оперативни дейности“

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Израелската армия заяви днес, че един неин военнослужещ е бил убит по време на „оперативна дейност" в Южен Ливан, предаде Ройтерс. Не бяха предоставени детайли по случая.

От своя страна Франс прес информира, че армията на Израел е съобщила за загинал служител на компания подизпълнител по време на "оперативна дейност" в ивицата Газа, предава БТА.

С него броят на израелските жертви в крайбрежната палестинска територия достигна шест, откакто през октомври влезе в сила примирието с радикалната палестинска групировка „Хамас", посочва АФП.

Този "служител на компания подизпълнител, изпълняващ инженерни проекти за Министерството на отбраната", е загинал "по време на операция на армията и силите за сигурност в ивицата Газа", съобщава армията, без да предостави подробности в този случай.

Семейството на загиналия вече е известено, посочват Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).