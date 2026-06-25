Илон Мъск вече не е трилионер

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Мъск все пак остава най-богатия човек в света

Възстановяване от 6% на акциите на "СпейсЕкс" може да направи Мъск първия в света "повторен трилионер"

Илон Мъск загуби статута си на трилионер по-малко от две седмици, след като стана първият човек, постигнал това.

Предприемачът направи фурор на 12 юни, когато компанията му "СпейсЕкс" излезе на борсата в Ню Йорк за първи път. Акциите на компанията поскъпнаха с над 19 на сто спрямо емисионната цена от 135 долара.

На 25 юни обаче акциите на компанията поевтиняха за трети пореден ден.

Справка в "Блумбърг" и "Форбс" показва, че Мъск вече не е трилионер, а само милиардер. Индексът на милиардерите на "Блумбърг"

Индексът на милиардерите в "Блумбърг" оценява богатството му на 946 милиарда долара, а класацията на "Форбс" за милиардери - на 951,1 милиарда долара. Класацията на "Форбс" за милиардери

Този обрат последва рязък спад в цените на акциите на "СпейсЕкс" и "Тесла", на фона на общо сриване на технологичните акции, подхранено от нарастващите съмнения за дългосрочната рентабилност на изкуствения интелект, съобщи Би Би Си.

Въпреки загубата, Мъск остава най-богатият човек в света, а богатството му все още засенчва това на най-близките му конкуренти.

Милиардерът първоначално влезе в историята на 12 юни с дългоочакваното публично дебютиране на ракетната му компания "СпейсЕкс" на борсата Nasdaq.

Цената на сензационното първоначално публично предлагане (IPO) беше 135 долара на акция, а при стартирането на търговията цената на отваряне беше 150 долара.

Дебютът оцени гиганта в областта на ракетите и спътниците на повече от 1,77 трилиона долара. Тъй като Мъск притежаваше около 42% от "СпейсЕкс", листването незабавно изстреля неговото богатство над прага от 1 трилион долара.

Към 16 юни нарастващият ентусиазъм на инвеститорите изстреля акциите на SpaceX до връх от 225,64 долара, като изтласка общата нетна стойност на Мъск до връх от 1,32 трилиона долара.

Въпреки това, възходът на пазара не продължи дълго.

Притесненията относно капиталовите разходи, разходите за инфраструктура за изкуствен интелект и упоритите лихвени проценти предизвикаха масова разпродажба на технологични акции и засегнаха особено тежко високолетящите технологични гиганти като Nvidia, Intel и AMD.

Но акциите на "СпейсЕкс" понесоха най-тежкия удар от корекцията, като се сринаха с повече от 30% спрямо върха си от средата на юни и се търгуваха на цена около 156 долара.

На 22 юни еднодневен спад от 16% изтри около 240 милиарда долара от личния баланс на Мъск.

Същевременно акциите на "Тесла" се понижиха с почти 6% само ден по-късно, което утежни финансовите загуби. Мъск притежаваше около 12% от акциите в обращение на компанията за електромобили.

Статутът на Мъск като трилионер е изключително уязвим поради екстремната концентрация на богатството му. За разлика от традиционните милиардери с диверсифицирани портфейли, състоянието му е почти изцяло обвързано с акциите на само две компании: „СпейсЕкс", която представлява близо 80% от общата му нетна стойност, и „Тесла".

Въпреки това скромно възстановяване от 6% на акциите на "СпейсЕкс" може да направи Мъск първия в света "повторен трилионер".