САЩ планират да продадат на Турция двигатели за изтребителите "Каан"

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Правителството на американския президент Доналд Тръмп планира да пристъпи към продажбата на десетки реактивни двигатели на Турция на стойност стотици милиони долари въпреки възраженията в Конгреса, са заявили четирима информирани източници, цитирани от Ройтерс.

Агенцията определя това като значителен жест към Турция преди срещата на НАТО в Анкара на 7-8 юли, пише БТА.

Двигателите, произведени от „Дженерал Електрик", ще бъдат използвани в първия турски изтребител „Каан" – голям проект, стартирал през 2016 г. като част от усилията на Турция за самодостатъчност в областта на отбраната.

Според един от източниците стойността на сделката ще бъде над 700 млн. долара.

Конгресменът Грегъри Мийкс, най-високопоставеният демократ в комисията по външни работи на Камарата на представителите, е изразил възражения при неформално обсъждане на въпроса и не е дал съгласие за продажбата, са съобщили двама от източниците. Въпреки това се очаква сделката да бъде финализирана през следващите дни, след което Държавният департамент ще изпрати формално уведомление до Конгреса.

Преди близо година турският външен министър Хакан Фидан публично се оплака от забавянето на процедурата по продажбата от страна на САЩ.