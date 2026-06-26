PIXELS и Face to Face са наградените марки на Concours Mondial de Bruxelles

New Bloom Winery работи с 8 000 декара лозови масиви в Тракийската низина. Сред тях се използват както популярни международни сортове, така и по-рядко срещани за България като немските Дорнфелдер и Регент, както и италианския Глера – сортът, от който се произвежда прочутото Просеко. Избата иска да представи модерното лице на родното винарство и потенциалът на българския тероар

Българският Совиньон блан отново доказа, че може да се конкурира с най-добрите вина. Две марки на New Bloom Winery, произведени от този сорт и отгледани в сърцето на Тракийската низина, бяха отличени със златни медали на престижния Concours Mondial de Bruxelles 2026. Високото отличие получиха PIXELS Совиньон блан 2025 и Face to Face Совиньон блан 2025, а третият златен медал за избата бе присъден на розето от серията PIXELS. Така New Bloom Winery затвърди позицията си като една от най-успешните и модерни български винарни на международната сцена.

Тазгодишното издание на Concours Mondial de Bruxelles събра над 7 800 винени проби от цял свят. Всички вина бяха оценявани чрез сляпа дегустация (blind tasting), а според строгия регламент на конкурса медали получават едва около 30% от участниците. Оценките бяха поставени от 320 международни съдии – енолози, сомелиери, винени журналисти и търговци от 56 държави.

Получените отличия са поредното доказателство, че в България се създават вина на световно ниво. Успехът подчертава и потенциала на Тракийската низина – регион, който все по-убедително се налага като отлично място за отглеждане на международни сортове като Совиньон блан. Още по-впечатляващ е фактът, че наградените вина са от реколта 2025 – година, поставила редица предизвикателства пред лозарите и винарите.

„Тези постижения не са случайни. Те са резултат от последователна работа, внимание към всеки детайл както на лозето, така и във винарната, и стремеж към постоянно усъвършенстване“, коментират от New Bloom Winery.