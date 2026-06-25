Русия заяви, че тази нощ е свалила 269 украински дрона

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 269 украински дрона над руски региони и над акваторията на Черно море, заяви руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС и БТА.

"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 24 юни тази година до 07:00 часа московско време на 25 юни дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 269 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Волгоградска, Калужка, Курска, Орловска, Саратовска, Смоленска, Ростовска и Тулска област, както и над Краснодарския край, Московския регион и над акваторията на Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе за свалени дронове и над украинския Кримски полуостров.