ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Противовъздушната отбрана на Украйна свалила 83 от...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23110040 www.24chasa.bg

НАТО отказала на турски журналисти акредитации за срещата на върха в Анкара

1324
Анкара.

Турски журналисти се оплакаха, че са им отказани акредитации от страна на НАТО за предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара на 7 и 8 юли.

Става въпрос за независими журналисти и представители на турските телевизионни канали Илке ТВ (İlke TV) и НАУ ТВ (NOW TV), както и на в. „Джумхуриет" и сайта „Медяскоуп" (Medyascope), съобщи сайтът „Търкиш минит", цитиран от БТА.

Според публикация на Илке ТВ в профила на медията в Екс журналисти от изброените медии са получили „необосновани" откази за акредитиране за предстоящата среща от Офиса за стратегически комуникации на НАТО, като на запитванията им е изпратено следното съобщение: „Съжаляваме да ви уведомим, че вашата заявка за медийна акредитация не може да бъде одобрена този път. Не можем да обсъдим причините за това решение, което е окончателно".

В отговор на отказите турски журналисти изразиха недоволството си в социалните мрежи.

Споделяйки съобщението с отказа за акредитация в профила си в Екс, турската журналистка Дуйгу Гювенч написа: „Като журналист, който е отразявал срещи на върха на НАТО в Истанбул, Страсбург/Кел, Лисабон, Чикаго и Брюксел, който също така е присъствал на безброй срещи на външните и военните министри на НАТО и който е следил десетки мисии на НАТО вътре и извън щаб-квартирата на Алианса, със съжаление трябва да споделя, че няма да мога да отразя тази среща на върха на НАТО в Анкара - градът, в който живея".

„Изглежда, че НАТО тегли имена от шапка за акредитация. Опитни турски журналисти в областта на сигурността и отбраната биват отхвърляни без обяснение. Ако НАТО иска тези решения да бъдат уважавани, поне трябва да обясни критериите, които стоят зад тях", написа в Екс турският журналист Левент Кемал в коментар по темата.

Анкара.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание