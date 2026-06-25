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КМГ: Китайските суперкомпютри отново са на първо място в света

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Разработеният в Китай суперкомпютър "Линшън" оглави световната класация ТОП 500 по време на Международната конференция за суперкомпютри в Хамбург, Германия, съобщи КМГ.

На събитието Националният център за суперкомпютри в Шънджън обяви, че измерената продължителна производителност на новото поколение суперкомпютърна система "Линшън" достига 2,19 EFlops, което означава, че тя може да извършва 2,19 милиона трилиона операции с плаваща запетая в секунда. Това е първата в света суперкомпютърна система с продължителна производителност над 2 милиона трилиона операции, която разполага с иновативна архитектура за интеграция на суперкомпютърни и изкуствени интелектуални технологии и изпреварва международните суперкомпютри от клас E.

Така китайските суперкомпютри се завръщат на първо място в света след девет години.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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