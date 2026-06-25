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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23110125 www.24chasa.bg

САЩ солидарни с Венецуела след земетресенията

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Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Временният президент на Венецуела Делси Родригес съобщи, че е говорила по телефона с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Тя приветства "солидарността" на САЩ след двете силни земетресения, разтърсили Венецуела, предаде Франс прес.

"Оценяваме тази проява на солидарност към Венецуела в сегашния труден момент", посочи Родригес в публикация в Телеграм. 

По-рано Рубио съобщи, че незабавно ще изпрати американски хуманитарни работници в карибската страна.

Две силни земетресения над 7 по Рихтер удариха Венецуела в сряда вечерта местно време.

Първият трус е бил от 7,2 по Рихтер с епицентър на 33 км от Сан Фелипе. Той е бил в 18:04 ч. местно време (1:04 ч. българско време). След 39 секунди е последвал още по-мощен трус от 7,5 с епицентър на 20 км от Морон. 

Американската геоложка служба заяви, че е вероятно да има голям брой жертви и значителни щети, като вероятността за повече от 10 000 загинали след втория основен трус е 44%, а вероятността за повече от 100 000 загинали – 30%

 

Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

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