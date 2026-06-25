Проф. д-р Димитър Иванов пред КМГ: Китай е новият център и полюс на световното развитие (Видео)

Това подчертава във видео-интервю за КМГ проф. д-р на ик. науки Димитър Иванов, ръководител на Института по лидерство към Университета по библиотекознание и информационни технологии. Разговорът е по повод 105-годишнината от основаването на ККП. Професорът е категоричен, че политиката на Си Дзинпин, която се оценява неправилно от противниците на Китай, като авторитарна, всъщност е политика на широко разбирателство между различните социални слоеве от обществото и представлява отвореност към мирно съвместно съществуване и общност на споделена съдба в международен план. Българският професор очертава подробно значението на ККП през годините от основаването си до днес, за историческата роля на партията през отделните етапи, за настоящата ситуация в Китай и в света и влиянието на ККП върху глобалното развитие, както и на значението и бъдещето на българо-китайските отношения.