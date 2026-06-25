КМГ: Летище "Гуанджоу Байюн" отбелязва рекорден брой трансгранични пътнически пътувания

Броят на пристигащите и заминаващите пътници през международното летище „Гуанджоу Байюн" в провинция Гуандун, Южен Китай, надхвърли 10 милиона през тази година, съобщиха митническите служби в Гуанджоу, цитирани от КМГ.

Тази цифра представлява ръст от над 21 на сто в сравнение със същия период на миналата година, като достига рекордно високо ниво за същия период и преминава прага от 10 милиона с един месец по-рано в сравнение с 2025 г.

Според митническите власти този силен растеж се дължи главно на непрекъснатото оптимизиране на мрежата от въздушни маршрути на летището.

През тази година бяха добавени или засилени 14 международни пътнически и товарни маршрута, 13 от които свързват летището със страни, участващи в инициативата "Един пояс, един път", като по този начин глобалното покритие на летището се разшири до над 100 международни и регионални дестинации.

Това подобрено транспортно свързване също така е довело до увеличаване на обема на вносните и износните товари на летището до над 700 000 тона към 24 юни, което представлява ръст от 5,2 процента в сравнение със същия период на миналата година, като осигурява стабилна въздушна логистична подкрепа за промишления сектор, веригите за доставки и трансграничната търговия в Големия залив на Гуандун-Хонконг-Макао.

През тази година летището обслужва средно 58 000 пътнически пътувания дневно, а пиковите стойности достигат 68 000 пътувания на ден.