КМГ: Новите тенденции на потребителския пазар

Проведеното неотдавна в провинция Хайнан шесто издание на Китайското международно изложение за потребителски стоки (CICPE) привлече над 3400 водещи световни бранда от повече от 60 държави. Пространството бе изпълнено с иновативни, нестандартни и модерни продукти от най-висок клас, които направиха бъдещето на масовото потребление осезаемо и напълно достъпно, съобщава КМГ.

В зоната за технологични продукти огромно внимание привлече щандът за смарт очила с изкуствен интелект „Leqi". При активиране на функцията за подсказване, текстът на предварително зададена реч незабавно се прожектира в зрителното поле на потребителя, наслагвайки се върху реалния свят като зелен електронен банер. Този модел представлява първите напълно функционални AI+AR очила, влезли в серийно производство. Те поддържат широк спектър от функции за всекидневието – от заснемане на снимки и видео и симултанен превод до навигация в реално време и интерактивни отговори чрез изкуствен интелект.

Изложението предложи и редица други технологични чудеса: летящи автомобили, които преначертават бъдещето на градската мобилност; AI интериорни дизайнери, способни да изготвят цялостен проект за обзавеждане на жилище само за броени минути; както и роботи за бързо зареждане на гориво, които вече се превръщат в денонощни „универсални служители" по бензиностанциите. Всички тези демонстрации доказват, че все по-голям брой авангардни технологии излизат от тясната ниша на експерименталните новости и се превръщат в незаменима част от бита ни. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Успоредно с технологиите, традиционната култура също намери своето модерно проявление. В павилиона на Гуанси-джуанския автономен район сериозен зрителен интерес предизвикаха чантите и облеклата, изработени от традиционна джуанска коприна. Отличаващи се с ярки цветове и изящна изработка, тези продукти съхраняват автентичните народни техники, но са изцяло съобразени със съвременните естетически вкусове и практическо приложение. Те се радват на огромна популярност не само сред китайските потребители, но вече отчитат и отличен пазарен успех в страни като Тайланд и Виетнам. По този начин традиционното културно наследство и съвременният пазар се срещат в успешна синергия, превръщайки класическия китайски стил в нов акцент в глобалните модни тенденции.

Сериозна трансформация се наблюдава и в сектора на продуктите за здравето, където новите нужди на обществото стимулират прехода към по-персонализирани, професионални и високотехнологични решения. Тазгодишното изложение акцентира върху иновациите в здравеопазването чрез представянето на специалната продуктова линия "Сяобо Баобао" – иновативни премиум продукти, разработени благодарение на преференциалните държавни политики в региона. Те обхващат направления като ранна диагностика на заболявания, превенция и възстановяване при хронична умора, както и висок клас хранителни добавки. Благодарение на тях китайските потребители и пациенти получават възможност първи в света да изпробват най-модерните постижения на медицинските технологии.

В павилионът на Чунцин посетителите можеха да се докоснат до подводния апарат "Дзяодзъ", предназначен за туристически разходки, и който вече се използва в популярни дестинации като заливите Дадунхай и Ялун в курорта Саня. Апаратът се задвижва изцяло с електричество, което свежда до минимум замърсяването на морската екосистема.

Новостите, показани на Международното изложение в Хайнан, не само ни позволяват да се докоснем до един по-интелигентен, разнообразен и удобен начин на живот, но и разкриват кода зад мащабната модернизация на потреблението в Китай. Заместник-министърът на търговията Шън Циупин подчерта, че форумът улавя перфектно тенденциите за повишаване жизнения стандарт и търсенето на по-качествен живот.

Изложението успешно превръща експонатите в достъпни стоки, а модните иновации – в пазарни хитове. По този начин то дава възможност за бързото навлизане на качествени стоки от света на вътрешния пазар и дава мощен, постоянен импулс за обновяването на потреблението и за разкриването на огромния икономически потенциал на Китай.