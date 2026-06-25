Тръмп: Може никога да не се разбере кой е атакувал девическото училище в Иран

Може би никога няма да се разбере кой е виновен за смъртоносния удар по девическо училище в Иран на 28 февруари, първия ден от войната в Иран. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

При атаката загинаха десетки деца, предаде Ройтерс.

Тогава по първоначални данни от вътрешното разследване на американските въоръжени сили вероятно военните на САЩ са отговорни за фаталния удар в Минаб, в южната част на Иран. Оттогава Пентагонът разшири разследването, но не е потвърдил никакви предварителни заключения.

"Не знам дали някога ще разрешат този проблем по отношение на това чия е вината, защото в този момент навсякъде летяха ракети, и това, което се случи, е ужасно, но в този момент навсякъде летяха ракети", заяви Тръмп пред репортери.

"Някой каза, че е била наша ракета, може би не е била наша ракета, но не съм видял нищо, което да ме накара да повярвам, че е била", каза американският президент и добави: "Не мисля, че сме били ние."

При удара на 28 февруари, когато САЩ и Израел атакуваха Иран, загинаха над 175 деца и учители, съобщиха тогава ирански официални представители.

Атаката може да е резултат от използването от страна на САЩ на остарели данни за целите, съобщиха през март пред Ройтерс осведомени източници.

Умишленото нападение срещу училище вероятно би било военно престъпление съгласно международното хуманитарно право, посочва Ройтерс, цитирана от БТА. Американски официални лица публично заявиха, че Вашингтон не би атакувал умишлено училище.

Ударът предизвика световно възмущение. Службата на ООН за правата на човека го определи като абсолютно ужасяващ.

Тръмп първо твърдеше, без доказателства, че виновен е Иран. Оттогава той казва, че не знае достатъчно за удара, че се води разследване, че ще приеме резултатите от него и че "никой" не е атакувал умишлено училището.