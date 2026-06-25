Испания и Китай предлагат помощ на Венецуела след трусовете

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Испанският премиер Педро Санчес предложи подкрепата си на Венецуела след разрушителните трусове. Китай също изяви готовност за подкрепа.

Министърът на външните работи Хосе Мануел Албарес добави, че Мадрид е готов да даде всякаква спешна помощ, необходима след двете земетресения, разтърсили вчера Венецуела, предаде Ройтерс.

"Испания и аз лично предлагаме пълната си подкрепа на венецуелския народ след опустошителните земетресения от тази нощ. Нашите мисли са с жертвите и техните семейства", написа Санчес в Екс, цитиран от БТА.

Китай ще направи всичко възможно, за да помогне на Венецуела след двете силни земетресения, които разтърсиха южноамериканската страна, заяви китайското Външно министерство.

Говорителят на Министерството Го Цзякун заяви на пресконференция в Пекин, че до момента няма данни за загинали и ранени китайски граждани.

Две силни земетресения над 7 по Рихтер удариха Венецуела в сряда вечерта местно време.

Първият трус е бил от 7,2 по Рихтер с епицентър на 33 км от Сан Фелипе. Той е бил в 18:04 ч. местно време (1:04 ч. българско време). След 39 секунди е последвал още по-мощен трус от 7,5 с епицентър на 20 км от Морон.

Американската геоложка служба заяви, че е вероятно да има голям брой жертви и значителни щети, като вероятността за повече от 10 000 загинали след втория основен трус е 44%, а вероятността за повече от 100 000 загинали – 30%