Противовъздушната отбрана на Украйна свалила 83 от общо 90 руски дрона

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Украинската противовъздушна отбрана (ПВО) е свалила 83 от общо 90 руски дрона, с които е атакувана страната. Това съобщава Укринформ, цитирайки публикация на украинските военновъздушни сили в Телеграм. Нападението е започнало снощи.

От 18:00 ч. местно време (и българско) снощи, руските сили изстреляли балистична ракета „Искандер-М“ от временно окупирания Кримски полуостров, както и 90 бойни безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“ (включително и такива с реактивни двигатели). Използвани са също така дронове от типа „Гербера“, „Италмас“ и дронове примамки от типа „Пародия“ от следните направления: Курск, Брянск, Милерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск в Русия, както и от окупираната Донецка област и Хвардиске (окупирания Крим).

Въздушната атака била отблъсната от украинската авиация, зенитноракетите войски, подразделенията за радиоелектронна борба, силите за безпилотни системи и мобилните огневи групи на противовъздушната отбрана.

По първоначални данни към 08:30 ч. тази сутрин украинската ПВО е свалила 83 дрона в северната, южната и източната част на страната, пише БТА.

Една балистична ракета и шест ударни безпилотни летателни апарата са ударили седем обекта, а отломки са намерени на девет места.

Нападението продължава и вражеските дронове остават във въздушното пространство на Украйна.