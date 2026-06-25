Външно: Няма информация за пострадали или загинали българи при трусовете във Венецуела

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Към момента няма постъпила официална информация за пострадали или загинали български граждани вследствие на земетресенията във Венецуела на 24 юни. Това казаха пред БТА от Министерството на външните работи (МВнР).

Заради земетресенията във Венецуела е въведено извънредно положение, а международните летища са временно затворени. Ограничени са телекомуникациите, железопътният транспорт и метрото.

Очаква се актуална информация от посолството на Република България в Бразилия, което отговаря и за Боливарска република Венецуела, допълват от МВнР.

Временният президент на Венецуела Делси Родригес обяви по-рано днес, че засега са потвърдени най-малко 32 жертви на двете силни земетресения тази нощ с магнитуд 7,5 и 7,2 в района на столицата Каракас, предаде Ройтерс. По думите ѝ ранените са най-малко 700.

Две силни земетресения над 7 по Рихтер удариха Венецуела в сряда вечерта местно време.

Първият трус е бил от 7,2 по Рихтер с епицентър на 33 км от Сан Фелипе. Той е бил в 18:04 ч. местно време (1:04 ч. българско време). След 39 секунди е последвал още по-мощен трус от 7,5 с епицентър на 20 км от Морон.

Американската геоложка служба заяви, че е вероятно да има голям брой жертви и значителни щети, като вероятността за повече от 10 000 загинали след втория основен трус е 44%, а вероятността за повече от 100 000 загинали – 30%