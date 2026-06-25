Тръмп: Малък е шансът Анди Бърнам да отвори Северно море за повече добив на петрол

Американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че е малко вероятно като министър-председател Анди Бърнам да отвори Северно море за повече добив на петрол, предаде Ройтерс.

Тръмп каза, че знае малко за Анди Бърнам, който се очаква да е следващия премиер на Великобритания. Известно му било само, че е кмет на град и изключително либерален политик.

В коментари късно снощи американският лидер отново повтори убеждението си, че Киър Стармър е трябвало да отвори Северно море за повече добив на петрол, но се въздържа от някои от по-острите си критики към британския премиер.

Стармър обяви оставката си в понеделник след натиск заради слабите рейтинги в анкетите и лошите резултати от местните избори. В продължение на месеци след избирането си през 2024 г., Стармър се опитваше да задържи Тръмп на своя страна, предлагайки му безпрецедентно второ държавно посещение през 2025 г., но отношенията охладняха, когато Великобритания първоначално отхвърли искането на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран. По-късно Стармър даде разрешение на Вашингтон да използва военните обекти, пише БТА.

На въпрос за Бърнам, който е единственият претендент досега да замести Стармър като лидер на лейбъристите и министър-председател и има вероятност да заеме поста до средата на юли, Тръмп каза: "Не знам нищо. Доколкото ми е известно, досега е бил кмет на град". Чувам, че е изключително либерален, изключително, така че това означава, че вероятно няма да отвори Северно море. Знаете ли, дадох на Киър Стармър доста добър съвет, казах му да отвори Северно море."