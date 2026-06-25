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Украйна ще подпише споразумения за над 10 млрд. евро на конференцията за възстановяване

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Юлия Свириденко. Снимка: Екс

Очаква се Украйна да сключи над 160 споразумения на стойност над 10 млрд. евро през следващите два дни в рамките на Международната конференция за възстановяване в полския град Гданск. Това съобщи днес украинският министър-председател Юлия Свириденко, цитирана от Ройтерс и БТА. 

Тя посочи също, че първият транш от 3,2 млрд. евро от заема от ЕС на стойност 90 млрд. евро ще бъде обявен днес. 

Информацията бе потвърдена и от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на конференцията в Гданск, където е и българският премиер Румен Радев

Във фокуса на срещата са подходите за следвоенното възстановяване на Украйна и на критичната инфраструктура и логистични връзки в региона. Дни по-рано страната ни обяви, че спира военната помощ за Украйна от въоръжението на българската армия. Радев аргументира позицията си, че е време за мирни преговори и ЕС трябва да ги поведе.

Фон дер Лайен заяви, че обещаният инвестиционен фонд за възстановяване на Украйна, подкрепен от ЕС, Франция, Германия и Полша, също е "готов за стартиране" и по него могат да бъдат отпуснати около 500 млн. евро още тази година. 

 

Юлия Свириденко. Снимка: Екс

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