Украйна ще подпише споразумения за над 10 млрд. евро на конференцията за възстановяване

Очаква се Украйна да сключи над 160 споразумения на стойност над 10 млрд. евро през следващите два дни в рамките на Международната конференция за възстановяване в полския град Гданск. Това съобщи днес украинският министър-председател Юлия Свириденко, цитирана от Ройтерс и БТА.

Тя посочи също, че първият транш от 3,2 млрд. евро от заема от ЕС на стойност 90 млрд. евро ще бъде обявен днес.

Информацията бе потвърдена и от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на конференцията в Гданск, където е и българският премиер Румен Радев.

Във фокуса на срещата са подходите за следвоенното възстановяване на Украйна и на критичната инфраструктура и логистични връзки в региона. Дни по-рано страната ни обяви, че спира военната помощ за Украйна от въоръжението на българската армия. Радев аргументира позицията си, че е време за мирни преговори и ЕС трябва да ги поведе.

Фон дер Лайен заяви, че обещаният инвестиционен фонд за възстановяване на Украйна, подкрепен от ЕС, Франция, Германия и Полша, също е "готов за стартиране" и по него могат да бъдат отпуснати около 500 млн. евро още тази година.