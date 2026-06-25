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164 загинали след силния трус във Венецуела, продължава издирването на оцелели

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Щетите след земетресението във Венецуела СНИМКА: Ройтерс

164 са вече загиналите след двата силни труса, които разтърсиха Венецуела в сряда вечерта местно време. Информацията бе съобщена от президентката Делси Родригес. Ранени са 971. 

Първият трус е бил от 7,2 по Рихтер с епицентър на 33 км от Сан Фелипе. Той е бил в 18:04 ч. местно време (1:04 ч. българско време). След 39 секунди е последвал още по-мощен трус от 7,5 с епицентър на 20 км от Морон.

Трусът e усетен много силно в столицата Каракас, където сгради са се срутили, доставките на бензин са прекъснати, а хората викат за помощ изпод развалините.

Очаква се жертвите да нарастват още, защото много сгради са се срутили при труса. Американската геоложка служба заяви, че е вероятно да има голям брой жертви и значителни щети, като вероятността за повече от 10 000 загинали след втория основен трус е 44%, а вероятността за повече от 100 000 загинали – 30%.

Спасителите работят на терен още от през нощта. В момента във Венецуела е рано сутрин и се очаква още хора да се включат в спасителните операции. Няколко държави предложиха на страната помощ, включително САЩ, Испания, Китай и съседните на Венецуела страни.

Хората са прекарали безсънна нощ по улиците, докато са издирвали близките им изпод руините. Свидетели съобщават, че трусът е бил много силен. В сряда Венецуела имаше национален празник и повечето хора са били по домовете си. 

Според Американската геоложка служба това е най-силният трус в страната от 1900 г. насам. След двете силни земетресение е имало над 30 вторични труса. 

Земетресението парализира изцяло транспорта в страната, като международното летище е претърпяло огромни материални щети. Президентката Родригес обяви бедствено положение. 

От външното ни министерство съобщиха, че засега няма информация за пострадали или загинали българи след природното бедствие.

Щетите след земетресението във Венецуела СНИМКА: Ройтерс
Срутена сграда след земетресението СНИМКА: Ройтерс
Срутена сграда след земетресението СНИМКА: Ройтерс
Кола, затисната от отломки след земетресението СНИМКА: Ройтерс
Пострадали при земетресението във Венецуела в полева болница СНИМКА: Ройтерс
Спасители издирват оцелели след труса във Венецуела СНИМКА: Ройтерс
Венецуелците прекараха нощта навън СНИМКА: Ройтерс
Щетите след земетресението във Венецуела СНИМКА: Ройтерс
Срутена сграда след земетресението СНИМКА: Ройтерс
Срутена сграда след земетресението СНИМКА: Ройтерс
Кола, затисната от отломки след земетресението СНИМКА: Ройтерс
Пострадали при земетресението във Венецуела в полева болница СНИМКА: Ройтерс
Спасители издирват оцелели след труса във Венецуела СНИМКА: Ройтерс
Венецуелците прекараха нощта навън СНИМКА: Ройтерс
Щетите след земетресението във Венецуела СНИМКА: Ройтерс
Срутена сграда след земетресението СНИМКА: Ройтерс
Срутена сграда след земетресението СНИМКА: Ройтерс
Кола, затисната от отломки след земетресението СНИМКА: Ройтерс
Пострадали при земетресението във Венецуела в полева болница СНИМКА: Ройтерс
Спасители издирват оцелели след труса във Венецуела СНИМКА: Ройтерс
Венецуелците прекараха нощта навън СНИМКА: Ройтерс

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