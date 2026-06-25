164 загинали след силния трус във Венецуела, продължава издирването на оцелели

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164 са вече загиналите след двата силни труса, които разтърсиха Венецуела в сряда вечерта местно време. Информацията бе съобщена от президентката Делси Родригес. Ранени са 971.

Първият трус е бил от 7,2 по Рихтер с епицентър на 33 км от Сан Фелипе. Той е бил в 18:04 ч. местно време (1:04 ч. българско време). След 39 секунди е последвал още по-мощен трус от 7,5 с епицентър на 20 км от Морон.

Трусът e усетен много силно в столицата Каракас, където сгради са се срутили, доставките на бензин са прекъснати, а хората викат за помощ изпод развалините.

Очаква се жертвите да нарастват още, защото много сгради са се срутили при труса. Американската геоложка служба заяви, че е вероятно да има голям брой жертви и значителни щети, като вероятността за повече от 10 000 загинали след втория основен трус е 44%, а вероятността за повече от 100 000 загинали – 30%.

Спасителите работят на терен още от през нощта. В момента във Венецуела е рано сутрин и се очаква още хора да се включат в спасителните операции. Няколко държави предложиха на страната помощ, включително САЩ, Испания, Китай и съседните на Венецуела страни.

Хората са прекарали безсънна нощ по улиците, докато са издирвали близките им изпод руините. Свидетели съобщават, че трусът е бил много силен. В сряда Венецуела имаше национален празник и повечето хора са били по домовете си.

Според Американската геоложка служба това е най-силният трус в страната от 1900 г. насам. След двете силни земетресение е имало над 30 вторични труса.

Земетресението парализира изцяло транспорта в страната, като международното летище е претърпяло огромни материални щети. Президентката Родригес обяви бедствено положение.

От външното ни министерство съобщиха, че засега няма информация за пострадали или загинали българи след природното бедствие.