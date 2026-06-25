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Петима са ранени при руска атака с дрон срещу болница в Херсон

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Дронове СНИМКА: Getty Images

Русия е атакувала болница в Херсон с дрон. Петима служители на лечебното заведение са ранени. Това съобщи Укринформ, цитирайки Херсонската областна военна администрация.

"Около 8:00 ч. сутринта руски сили атакуваха болница в Херсон, използвайки дрон", казаха властите. Според информацията при руския удар са били ранени петима служители на болницата.

В момента те са под медицинско наблюдение, съобщава БТА. 

Жена, която е била ранена предния ден при атака с руски дрон "Шахед" в района на Херсон, също е била откарана в болницата. Според Херсонската областна военна администрация, 62-годишната пострадала има наранявания от взрив и затворена черепно-мозъчна травма. Състоянието ѝ е средно тежко.

През последните 24 часа в Херсонска област двама души са загинали, а 16 са били ранени в резултат на руски атаки.

Иван Федоров, началник на Запорожката регионална военна администрация, съобщи в Телеграм, че при руска атака с дрон е била ранена жена. "Руснаците продължават атаките си срещу Запорожие. Удар с вражески дрон рани една жена. Друг дрон предизвика пожар", написа Федоров.

Дронове СНИМКА: Getty Images

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