Москва: Петима загинаха в Русия и Крим при украински атаки

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Петима души загинаха в Русия и Крим при украински атаки. За това информираха днес властите в Русия и на анексирания полуостров, цитирани от Франс прес.

"Двама души, сред които дете бяха убити при нощни атаки на врага", написа в Телеграм поставеният от Русия губернатор на Крим Сергей Аксьонов. Според него двама души са ранени.

Украинската армия се опитва да прекъсне снабдителните пътища на Кримския полуостров, който бе анексиран от Москва през 2014 г.

Информация има и за убит цивилен тази нощ в Белгородска област "при атака на украинските сили".

При украински удари с дронове били убити и двама души в Брянска област - 23-годишен шофьор и 15-годишно момиче, заявиха областните власти.

Имало пожар в петролен склад в Краснодарския край "след падането на отломки от дрон".

В медийното пространство се появи информация и за паднали отломки от дрон в индустриалната зона на град Уфа - столицата на руската Република Башкортостан, предаде Ройтерс.

Общо 269 украински дрона бяха свалени тази нощ над руски региони и над Кримския полуостров, предаде АФП, като се позова на руското Министерство на отбраната, цитирано от БТА.

Украинската армия почти всяка седмица атакува петролни рафинерии, петролопроводи и петролни складове в Русия, за да лиши Москва от приходи от продажбата на въглеводороди, която помага за финансирането на военните действия срещу Украйна, започнати през 2022 година. Тези удари причиняват зрелищни пожари, но е трудно да се оцени въздействието им върху руското производство.

Украинските сили поразиха петролен склад в руския Краснодарски край и две петролни рафинерии в региона на Уфа, каза днес украинският президент Володимир Зеленски.

"Руснаците трябва да помислят за истинска дипломация, вместо отново да се опитват да измамят останалите или да печелят време. На войната трябва да бъде сложен край", заяви Зеленски в социалната мрежа Екс.