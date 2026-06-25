ЕС е готов да помогне на Венецуела след земетресенията

Европейският съюз е готов да окаже помощ след мощните земетресения, които разтресоха Венецуела, съобщи днес европейският комисар по кризисни ситуации Хаджа Лабиб, цитирана от Франс прес.

"Готови сме да увеличим помощта си", написа тя в социалната мрежа Екс и добави, че европейската система "Коперник" за наблюдение чрез спътници е била активирана в подкрепа на спасителните операции на място, съобщава БТА.

Снощи Венецуела бе разтърсена от две последователни разрушителни земетресения, взели най-малко 164 жертви. Поне 971 души са ранени.

Първият трус е бил от 7,2 по Рихтер с епицентър на 33 км от Сан Фелипе. Той е бил в 18:04 ч. местно време (1:04 ч. българско време). След 39 секунди е последвал още по-мощен трус от 7,5 с епицентър на 20 км от Морон.

Очаква се жертвите да нарастват още, защото много сгради са се срутили при труса. Американската геоложка служба заяви, че е вероятно да има голям брой жертви и значителни щети, като вероятността за повече от 10 000 загинали след втория основен трус е 44%, а вероятността за повече от 100 000 загинали – 30%.