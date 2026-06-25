Туск призова поляците и украинците към зачитане на историческата истина

Полският премиер Доналд Туск призова поляците и украинците да градят общо бъдеще на основата на "истината" и "взаимното уважение", за да прекрати напрежението между двете страни заради историческите спорове от Втората световна война, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Запомнете всички, без изключение, в Полша, в Украйна и нашите приятели в Европа – ние можем да градим бъдещето само на основата на истината, взаимното уважение и разбирането на историята”, каза Туск по време на откриването на годишната конференция за възстановяване на Украйна в полския град Гданск.

Украинският премиер Юлия Свириденко, която беше изпратена на конференцията вместо президента Володимир Зеленски, въпреки факта, че беше обявено неговото участие преди неотдавнашното дипломатическо напрежение – от своя страна, похвали готовността на поляците за „изграждане на общо бъдеще“.

Българският министър-председател Румен Радев заяви в изказването си на Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна в Гданск, че преодоляването на последиците от войната в Украйна не е само икономическо начинание, а е от значение за стабилността, сигурността и конкурентоспособността на цяла Европа.

"България е готова дългосрочно да подкрепи този процес", посочи той.

В началото на месеца Радев обяви, че България спира военната помощ за Украйна от въоръжението на българската армия. Той аргументира позицията си, че е време за мирни преговори и ЕС трябва да ги поведе.