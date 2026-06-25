Рубио: Всяко споразумение с Иран ще гарантира сигурността на съюзниците на САЩ в Залива

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза на съюзниците от Залива, че техните интереси ще бъдат взети предвид при всяко споразумение с Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Рубио е на обиколка в Близкия изток. Целта ѝ е да успокои скептицизма на партньорите на САЩ в региона във връзка с постигнатите предварителни договорености с Техеран.

Той се срещна с външните министри на страните от Залива и представители на Бахрейн, където е разположен Пети флот на ВМС на САЩ, за да успокои опасенията им, че договореното спораузмение с Иран, който ги атакува по време на войната, е твърде меко. Американският държавен секретар заяви, че Вашингтон се стреми към траен мир с дългогодишния си враг, който няма да подкопае сигурността и просперитета на съюзниците на САЩ в богатия на петрол регион.

Техеран се сражаваше с две от най-могъщите армии в света по време на конфликта и наложи ефективен контрол върху ключовия Ормузки проток, което сериозно наруши петролните доставки и разтърси световните енергийни пазари и икономика като цяло.

Външният министър на Бахрейн Абдулатиф бин Рашид аз Заяни, който председателства срещата, приветства съобщението на Оман за създаване на коридор за безопасно преминаване на плавателни съдове през Ормузкия проток.

Тридневната обиколка на Рубио в Залива е първото дипломатическо посещение на високо равнище след сключването на рамковото споразумение между САЩ и Иран миналата седмица за слагане на край на конфликта, започнал на 28 февруари с американско-израелските удари срещу Иран.

Американският държавен секретар призна деликатността на мисията си, докато се опитваше да спечели лидерите на арабските страни от Залива, опасяващи се, че прекомерните отстъпки биха могли да укрепят Техеран и да променят съотношението на силите в региона и да се отразят на петролните потоци.

По време на предишните си спирки в ОАЕ и Кувейт Рубио се опита да увери правителствата им, че предложеното споразумение не е предимно в полза на Иран, който атакува няколко страни от Залива по време на войната.

"Няма да направим нищо, което да подкопае сигурността на нашите съюзници, нашите дългогодишни съюзници в региона", заяви той пред журналисти в Кувейт.